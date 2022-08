Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Jair Bolsonaro cutuca a chapa petista

Nesta quarta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com prefeitos de cidades brasileiras no hotel Royal Tulip, em Brasília. Durante seu discurso, o chefe do executivo federal resolveu defender as ações do seu governo no combate à corrupção e aproveitou para provocar Geraldo Alckmin (PSB) e mandar indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Alguns querem voltar? Voltar para que? Voltar para a cena do crime, como disse o seu Geraldo Alckmin? Parece que é o que alguns querem no Brasil”, declarou o mandatário, dando um sorriso irônico.

A fala é uma referência ao discurso adotado pelo ex-governador de São Paulo quando era candidato à Presidência da República em 2018. Alckmin criticou Lula e petistas, dizendo que o partido foi responsável por crimes de corrupção e estava querendo “voltar para a cena do crime”.

O ex-governador paulista deixou o PSDB no fim do ano passado e se filiou ao PSB no começo deste ano para ser vice da chapa de Lula. A dupla foi rival durante muitos anos, inclusive concorrendo um contra o outro em 2006, quando o petista conseguiu ser reeleito presidente.

A união, segundo a dupla, ocorreu por causa do governo Bolsonaro. Na avaliação dos dois, a aliança serve para enfrentar qualquer tentativa de golpe contra a democracia brasileira.

