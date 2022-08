Reprodução/Instagram Fernando Haddad

Nesta quarta-feira (17), durante a sabatina organizada pelo Grupo Globo, o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que, caso seja eleito, manterá as câmeras de segurança corporais na polícia. Na avaliação do ex-prefeito da capital, a implementação foi muito bem sucedida, pois tem salvado vidas de agentes de segurança pública. Ele ainda ressaltou que apenas aperfeiçoará o projeto.



“Tudo que salva uma vida é importante. Eu vou manter a câmera e vou expandir, acho muito interessante essa ideia. E não vejo nenhum constrangimento para policiais, porque está salvando vidas de policiais. É uma coisa que tem que ser mantida e aperfeiçoada, vamos expandir e aperfeiçoar o programa”, garantiu Haddad.

A posição do petista é diferente em relação ao seu concorrente Tarcísio de Freitas (Republicanos). O candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que irá revogar o projeto. Por outro lado, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) prometeu manter o programa.

Haddad e a Polícia Civil

Haddad prometeu melhorar a estrutura da Polícia Civil de São Paulo, contratando mais profissionais e comprando novos equipamentos. Seu objetivo é aumentar a capacidade de investigação.

“São Paulo está perdendo a capacidade de investigar crime. Nós não temos uma polícia investigativa, e é essa que resolve o problema da segurança pública. Resultado, como você foi depreciando a polícia civil, tanto do ponto de vista salarial quanto de efetivo, o que aconteceu? A PM começou a abrir um centro de investigação, porque a Polícia Civil não faz, a PM resolveu fazer. E o MP abriu também. Nenhum problema, mas quem deveria investigar, não investiga, porque não tem efetivo. Está faltando 15 mil homens na Polícia Civil”, explicou.

