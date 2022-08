Reprodução/Twitter Geraldo Alckmin - 16.08.2022 Foto de perfil e de capa do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) e atual candidato a vice-presidente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), trocou a foto do perfil e de capa das redes sociais e fez seu primeiro post de campanha nesta terça-feira (16), data marca início da realização de comícios , distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha.

No inicio da madrugada, por volta das 00h30, Alckmin trocou as imagens dos seus perfis para fotos oficiais de campanha com o número 13 e o nome de Lula. Em uma das redes, o candidato a vice-presidente convocou a população para uma "caminhada pela democracia e pela esperança" em sua primeira mensagem de campanha eleitoral. Veja:

Começou a campanha eleitoral: vamos juntas e juntos nessa caminhada pela democracia e pela esperança. Vamos com @LulaOficial pelo Brasil! #BrasildaEsperança pic.twitter.com/2Xc2UzU5qN — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) August 16, 2022

LULA



Em sua rede social, Lula também iniciou sua campanha com um vídeo pedindo apoio aos seus eleitores ‘nas redes e nas ruas’. O petista afirmou que tem viajado pelo Brasil "levando uma mensagem de esperança e fé" e pediu ajuda aos apoiadores nesse processo. "Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês", disse.

Ative as notificações aqui no Twitter para não perder nenhuma atualização da nossa campanha. Faltam 47 dias para recuperarmos o Brasil da esperança! #EquipeLula — Lula 13 (@LulaOficial) August 16, 2022





