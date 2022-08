Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Presidente Jair Bolsonaro participou de ato em Juiz de Fora (MG)

Nesta terça-feira (16), o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tentou associar o ex-presidente e candidato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao fechamento de igrejas. As declarações foram feitas em Juiz de Fora, Minas Gerais, dando o pontapé inicial à campanha eleitoral.



“Temos uma batalha pela frente, sabemos da luta do bem contra o mal, sempre pregamos e defendemos a liberdade absoluta. Se uma pessoa se sentiu ofendida, que vá à Justiça, mas não podemos criar leis como a de fake news, como queriam criar há poucas semanas. Graças a Deus, isso não foi para frente”, falou o presidenciável.

Durante o discurso, Bolsonaro afirmou que alguns países da América Latina fecharam veículos de comunicação religiosos, dando como exemplo a Nicarágua. “Estamos acompanhando o que acontece em outros países da América do Sul, como a Nicarágua, onde rádios católicas foram fechadas, procissões impedidas. Acompanhamos o que acontece na nossa riquíssima Venezuela”, comentou.

Não é a primeira vez que esse tipo de insinuação é feito pelo grupo bolsonarista. O pastor Marcos Feliciano declarou que, caso Lula seja eleito, as igrejas evangélicas serão fechadas , o que foi desmentido pela presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

Bolsonaro ainda criticou as medidas de isolamento social na pandemia e criticou governos de esquerda. “Sabemos, nos países de viés de esquerda, para onde vai a sua população. Os caras sempre pregam o paraíso, pregam justiça social, igualdade, muito bonito da boca para fora. Mas a realidade é bem diferente. Na verdade, eles levam todos iguais, para baixo, para miséria”, concluiu.

O presidente da República escolheu o Sudeste para iniciar a campanha eleitoral. O foco do seu grupo político é abrir uma vantagem na região contra o ex-presidente Lula para tentar diminuir a distância nas pesquisas eleitorais.

