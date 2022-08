Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Tarcísio de Freitas disse que vai cuidar dos interesses de São Paulo

Nesta terça-feira (16), o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que negociará com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso seja eleito. A declaração foi realizada durante a sabatina realizada pelo jornal O Globo, Valor Econômico e CBN.



A jornalista Malu Gaspar comentou que o país está passando pelo processo eleitoral e há chance do petista ser eleito presidente da República, derrotando Jair Bolsonaro (PL). Com bom humor, ele afirmou que tem total confiança que o atual chefe do executivo federal será vencedor.

“Estou muito tranquilo sobre isso, porque eu confio justamente na reeleição do presidente Bolsonaro. Acredito mesmo”, declarou. Porém, Malu insistiu na questão e quis saber se ele conversará com Lula.

“Vou defender os interesses de São Paulo. Vou negociar [com o Lula]”, posicionou-se. No entanto, voltou a marcar posição e disse que Bolsonaro irá vencer. “Mas isso não vai acontecer”, concluiu.

Tarcísio está em segundo lugar para o governo de São Paulo, segundo relatório da pesquisa Ipec, divulgada na última segunda (15) pela TV Globo. O ex-ministro tem 12% das intenções de votos, enquanto Rodrigo Garcia (PSDB) aparece com 9%. Fernando Haddad (PT) lidera com folga com 29%.

