Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Lula criticou uma regra eleitoral

Nesta terça-feira (16), o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou sua candidatura na porta da fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Com bom humor, ele criticou a regra eleitoral que o proibia de pedir voto antes do início da campanha e revelou para quem pediu seu primeiro voto.



“Resolvi lançar minha candidatura aqui hoje, na verdade, eu lancei faz um tempo, mas a gente não podia entrar em campanha, não podia pedir voto para o Haddad, não podia pedir voto para mim. Só hoje que eu acordei e pude olhar para minha esposa, dizendo: ‘Janjinha, vote em mim’”, falou aos risos.

O ex-presidente foi aplaudido pelo público e seguiu relembrando o período que fazia parte do sindicato dos metalúrgicos. Na sequência, destacou que foi considerado o melhor presidente da história do Brasil.

“Foi por causa de vocês eu fui um bom presidente da República [...] Vocês fizeram com que eu fosse reconhecido o melhor presidente da República da história deste país. Vocês fizeram eu sair do governo com 87% de aprovação, com 10% de regular e apenas 3% de desaprovação, que deve ser a resposta de algum comício dos meus adversários”, afirmou, levando as pessoas ao delírio.

Lula usou o palanque para ressaltar as ações que foram feitas durante o seu governo (2003-2010) e que a gestão de Bolsonaro fez o país retroceder em diversos setores. Ele garantiu que conseguirá recuperar o Brasil. “Não vou dizer eu, vou dizer nós. Nós vamos ganhar a eleição, porque esse país precisa de nós”, completou.

