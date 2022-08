Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Michelle Bolsonaro participou de comício

Nesta terça-feira (16), o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, era a pessoa mais importante no primeiro comício de sua campanha. O evento ocorreu em Juiz de Fora, em Minas Gerais.



“Geralmente as pessoas mais importantes é que falam por último. A pessoa mais importante deste momento não é o presidente da República, não é o candidato, é a senhora Michelle Bolsonaro”, declarou o presidenciável, sendo aplaudido pelo público.

A primeira-dama usou um tom religioso para pedir votos aos eleitores, afirmando que não quer “entregar o país na mão dos nossos inimigos”. Na sequência, ela rezou um Pai-Nosso. “Deus fez milagre na vida do meu marido. Porque aqueles que pregam o amor e a pacificação atentaram contra a vida dele”, comentou.

“Que Deus dê sabedoria e discernimento ao nosso povo brasileiro para que não entreguem nosso país, nossa nação tão amada por Deus, na mão dos nossos inimigos”, concluiu.

Bolsonaro e o verde e amarelo



O presidente voltou a usar as cores verde e amarela e pediu aos seus apoiadores para usarem a bandeira do Brasil ao longo da campanha. “Damos exemplos de patriotismo e honestidade. E por falar em patriotismo, como é bonito, pelas minhas andanças no Brasil, cada vez mais vemos as cores verde e amarela predominante. A nossa bandeira é nosso símbolo”, posicionou-se.

