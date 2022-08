Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Lula critica Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira (16), o ex-presidente e candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem propagado fake news aos evangélicos. O petista declarou que o chefe do executivo federal é um “fariseu” e que tem manipulado os religiosos.



“Um presidente que mente sete vezes ao dia. Um presidente que mente para os evangélicos todo o santo dia. Quem criou e assinou a lei que garante a existência de Jesus foi o meu governo. Ele é um fariseu. Ele está tentando manipular evangélicos e evangélicas que vão para a igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade. Mas o Bolsonaro fica contando mentira o tempo inteiro”, discursou o governante.

A fala de Lula é por causa das mentiras criadas por bolsonaristas. O pastor Marcos Feliciano disse que o PT, caso volte ao poder, fechará igrejas evangélicas. O presidente Jair Bolsonaro (PL) seguiu discurso parecido, fazendo insinuações no seu primeiro comício de campanha.

“Quero que ele ouça as minhas palavras: não vai haver mentiras e nem fake news que detenha a força deste país. Os trabalhadores querem dizer a você, presidente genocida, a gente não quer um governo que distribua arma, mas a gente quer um governo que distribua livros”, rebateu Lula.

