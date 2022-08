Rodrigo Zacarias/Instagram Haddad iniciou campanha em São Paulo

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) deu o pontapé inicial na sua campanha em um ato em frente ao Teatro Municipal da capital paulista. O ex-ministro da Educação criticou as mentiras de que a esquerda tem como objetivo fechar as igrejas.



“Vai ser uma campanha muito árdua, muito difícil, porque os nossos adversários não lutam com as mesmas armas da democracia. Infelizmente, vamos ter que conviver nesses dias com muita fake news, com muita mentira, como já está sendo alvo o presidente Lula, que não só aprovou o Estatuto da Liberdade Religiosa no Brasil, como foi o presidente que regulamentou a liberdade religiosa”, declarou.

O ex-prefeito de São Paulo ainda afirmou, sem falar o nome de Jair Bolsonaro (PL), que o atual chefe do executivo federal é contra a liberdade religiosa.

Haddad iniciou a campanha na Praça do Patriarca, no Centro de São Paulo, e caminhou ao lado de apoiadores até o Teatro Municipal. Ao lado dele estavam a vice, Lúcia França, a esposa do ex-presidente Lula (PT), a Janja, o candidato ao Senado Márcio França (PSB), o vereador Eduardo Suplicy (PT) e o presidente nacional do PSOL Juliano Medeiros.

O petista está liderando em São Paulo, segundo levantamento feito pelo instituto Ipec. O ex-ministro aparece com 29% das intenções de votos, sendo seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 9%.

