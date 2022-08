Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Deputado fez tratamento odontológico de R$ 157 mil pago pela Câmara

Reportagem do O GLOBO desta terça-feira mostra que o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) insiste na propagação de notícias falsas. O texto cita a legitimação de Feliciano em espalhar recentemente uma 'notícia falsa' onde conteúdo errôneamente informa que "igrejas evangélicas seriam fechadas caso a esquerda volte a governar o país".

Agora, de acordo com a reportagem, o gabinete do deputado emitiu nota oficial que diz que 'possível governo de Lula em 2023 perseguiria templos religiosos por meio da Receita Federal'.

" Se eles chegarem novamente ao poder não cometerão o que eles consideram 'os mesmos erros '. Vão aparelhar as Forças Armadas e o Itamaraty, emascular as polícias militares e perseguir a Igreja Evangélica", afirmou o parlamentar.

Segundo a reportagem, Feliciano alegou que a hipótese do fechamento das igrejas é sua opinião própria. Ele também cita que pautas identitárias defendidas pelo Partido dos Trabalhadores iriam de encontro com a existência da Igreja Evangélica.

A reportagem revela que o parlamentar citou outra fake news muito espalhada nas eleições presidenciais de 2018.

"O parlamentar chega a citar outra fake news como a existência de um "kit gay", que segundo ele, só não entrou em vigor pela "firme atuação das bancadas Evangélica e Católica no Congresso", diz o texto.

*Com informações de O GLOBO

