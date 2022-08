Reprodução Após 'efeito' Bolsonaro, PL amplia candidaturas a governador

O Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro, foi o partido que mais cresceu em número de candidaturas ao cargo de governador para a eleição deste ano. Em 2018, a sigla, que ainda se chamava PR, tinha apenas um nome concorrendo ao cargo de governador. Agora, são 14 candidatos registrados, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outras siglas do centrão que integram a coligação de Bolsonaro na disputa também ampliaram espaço pelos executivos estaduais. O PP conta com cinco candidatos, dois a mais que há quatro anos. Já o Republicanos terá três candidatos este ano e não havia lançado nenhum no pleito passado. Ao todo, as três siglas da coligação de Bolsonaro terão 22 nomes nas corridas estaduais.

Em contrapartida, o PT contará com 13 nomes para a disputa a governador este ano. Somado aos três candidatos do PV, partido com o qual lançou uma federação com o PCdoB, o número chega a 16 e se iguala ao total de candidaturas registradas pelo PT em 2018.

Considerando todas as nove legendas que formam a coligação do petista na disputa presencial, o número de candidatos a governador chega a 55.

Ao todo, somados, os partidos contabilizaram até o momento 222 candidatos a governador. Em 2018, foram lançados 202 nomes ao posto. A maioria dos partidos priorizou candidaturas a deputado federal, que já bateram recorde este ano.

Confira a lista de candidatos a governador por partido:



2018 2022 PSOL 25 20 PSTU 18 17 PL 1 14 PT 16 13 PSDB 12 8

Outros partidos

O PSD tinha sete candidaturas a governador em 2018. Este ano serão 10. O União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL, terá menos candidaturas que as duas legendas lançaram há quatro anos. O total passou de 22 para 12, considerando a soma dos antigos partidos em 2018.

Outra legenda com variação negativa é o MDB, de Simone Tebet. A sigla lançou 14 candidatos a governador na última eleição e, até o momento, foram registrados nove nomes. Já o PDT, de Ciro Gomes, teve alta nas candidaturas, de 8 para 10.

*Com informações de 'O Globo'

