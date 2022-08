Reprodução/ Sunrise menino passa por cirurgia para remover um brinquedo de plástico na Australia

Um menino de oito anos passou por cirurgia para retirar um brinquedo da garganta na Austrália. Marley Enjakovic engoliu uma pequena flor de plástico há cinco anos e, desde então, passou a ter tosses constantes e problemas respiratórios.

Depois de uma série de exames e diagnósticos incorretos, os médicos descobriram o brinquedo preso na garganta da criança. Isso ocorreu após o menino ter tido uma crise muito forte em dezembro do ano passado. Marley foi levado às pressas para o hospital, com dificuldade para respirar. Foi neste momento, quando estava internado numa unidade de terapia intensiva, que os doutores identificaram o objeto e realizaram a cirurgia.

Em entrevista ao jornal local Sunrise, a mãe do menino relatou que os sinais de que havia algo errado começaram quando a criança passou a ter ataques de tosse enquanto comia. Ela disse que com o passar do tempo o quadro piorou e Marley tossia por “horas e horas”, o que estava “ficando assustador”.

Quando questionado sobre como se sentia com o objeto na garganta, Marley respondeu "nada". O menino também se esforçava para jogar basquete e futebol. A mãe relembra que foi informada que o filho tinha asma, mas ela duvidou depois de perceber que a tosse era desencadeada por comida e bebida.

Ela conta ter ficado chocada ao descobrir o que realmente havia acontecido com o filho. A mãe do menino diz que sua principal preocupação naquele momento era que Marley tivesse nascido com essa condição.

“Porque se ele tivesse nascido com isso, ele teria outros problemas. Saber que foi causado por um corpo estranho foi um pouco de alívio para mim", disse a mãe de Marley.

