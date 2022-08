Divulgação Quartel-general do Exército, localizado em Brasília

Trinta militares da ativa do Exército vão disputar as eleições deste ano. Segundo informações da Força, todos concorrerão a cargos no Poder Legislativo. Para disputar a eleição, eles pediram afastamento das funções sem remuneração. Em 2018, 28 militares se candidataram.

Quinze tentarão uma vaga de deputado federal, 12 a deputado estadual e três a deputado distrital. O levantamento divulgado preliminarmente pelo Exército não indica por quais estados os militares disputarão. Esse número não inclui integrantes da reserva do Exército que também se candidataram.

Entre os candidatos-militares da ativa, nove são oficiais superiores, ou seja coronel, tenente-coronel ou major. Outros sete são oficiais intermediários, como capitão e tenente. Há ainda 14 praças, subtenente e sargento.

Os partidos escolhidos pelos membros do Exército incluem o PL, o mesmo de Bolsonaro, além de PP, Republicanos, PTB, PSC, Patriota, PMN e PMB.

Um dos candidatos é o tenente Mosart Aragão, que atuou como assessor especial do presidente Jair Bolsonaro. Aragão deixou o governo no início de julho e irá disputar o cargo de deputado federal por São Paulo.

A Constituição prevê que para se candidatar o militar com mais de dez anos de serviço tem que se afastar temporariamente (agregado) sem remuneração. Se eleito, ele passa automaticamente à reserva. Esse é o caso dos trinta militares da ativa que entraram na disputa eleitoral neste ano. Já aqueles com menos de dez anos de serviço precisam pedir afastamento definitivo, sem chance de retornar.

Um levantamento elaborado pelo deputado federal General Peternelli (União Brasil-SP) em julho indicou que 60 militares da reserva pretendiam concorrer nas eleições. Desde então, contudo, alguns dos que cogitavam concorrer desistiram e não registraram candidatura. Essa lista inclui o próprio Bolsonaro, que é capitão reformado, além do ex-ministro Walter Braga Netto, que concorrerá como vice na chapa presidencial e é general da reserva.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.