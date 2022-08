Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apoio do dobro do eleitores do Nordeste em relação aos que tem intenções de voto em Jair Bolsonaro (PL) na região. É o que mostra reportagem do O GLOBO com base nos resultados da pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira.

Os dados mostram que 57% dos nordestinos declaram voto ao ex-presidente Lula no primeiro turno, na contramão de 22% do outro lado, que dizem apoiar a reeleição de Bolsonaro.

O texto diz que 'Bolsonaro tem baixa popularidade no Nordeste', que deu só 31% dos votos a Bolsonaro no primeiro turno de 2018. Esse percentual seria o menor nas regiões do Brasil naquela votação.

Nordeste é uma das maiores regiões do Brasil e conta com mais de 42 milhões de eleitores. Como Lula tem nacionalmente 52% dos votos válidos, segundo o Ipec, um "eventual avanço de Bolsonaro na região pode ser suficiente para impedir que o petista vença as eleições no primeiro turno", diz matéria.

Outra região importante para os candidatos favoritos, é o Sudeste e o Sul do país. A mais populosa do Brasil e que concentra sozinha quatro em cada dez eleitores, o Sudeste tem hoje 39% apoiando Lula e 33% em apoio a Bolsonaro.

A reportagem mostra também dados sobre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Rio está definido com 41% aos que votam em Lula e 37% em Bolsonaro. Em São Paulo, o petista tem 43% contra 31% do atual presidente. Já em Minas Gerais, a vantagem é de 42% para Lula contra 29% de Bolsonaro.

Entre os eleitores sulistas, 39% declaram apoio a Lula e 36%, em Bolsonaro.

"Trata-se de empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais a nível nacional e difere para cada recorte menor do universo de entrevistados", diz o texto.

O Sul teve um maior peso nas eleições de 2018 - que elegeu Bolsonaro. Seis em cada dez eleitores na região sul apoiam o candidato à reeleição.

Uma simulação feita pelo Ipec revelou também que "hoje [Bolsonaro] inverteria numericamente a vantagem de Lula em eventual segundo turno só com eleitores da região. O resuldado seria de 45% dos votos a Bolsonaro, contra 44% do petista".

No Norte e Centro-Oeste, a vantagem também é de Lula, que tem 44% das intenções de voto nas regiões, contra 36% de Bolsonaro no primeiro turno.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa nacional do Ipec entrevistou 2 mil eleitores com idade de 16 anos ou mais, no período de 12 a 14 de agosto.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos com nível de 95% de confiança.

O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03980/2022

*Com informações de O GLOBO

