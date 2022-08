Reprodução/Twitter - 16.08.2022 Lula usa a economia para criticar Bolsonaro

Nesta terça-feira (16), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou o primeiro vídeo da sua campanha eleitoral e bateu na economia do governo Bolsonaro. O petista também falou sobre o tema no primeiro comício, que foi feito em São Bernardo do Campo.



Nas imagens postadas nas redes sociais, o candidato afirmou que quer ser “presidente para mudar de novo a vida do povo, porque do jeito que está ninguém aguenta mais”. Ele ainda disse que “A fome voltou, a inflação está assustando as famílias e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país”.

No vídeo, o ex-presidente ainda pediu que seus apoiadores compartilhem as mensagens nas redes sociais, além de pedirem votos nas ruas. “Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo, mas o Brasil é imenso. Por isso eu conto com vocês como sempre contei”, declarou.

“Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo”, completou.

Confira o vídeo:

O primeiro passo para reconstruirmos nosso país é vencer as eleições. O Brasil é imenso, por isso eu conto com a ajuda de vocês, nas redes e nas ruas, para levarmos uma mensagem de fé e esperança ao nosso povo. #BrasilDaEsperança pic.twitter.com/SrmlSTbJSy — Lula 13 (@LulaOficial) August 16, 2022

Lula e o comício



O petista usou o mesmo tom no seu primeiro comício. O ex-presidente lamentou que o país esteja na 13ª posição de maior economia do mundo, enquanto no seu governo o Brasil estava na sexta colocação.

Ele afirmou que o Brasil não é mais respeitado pelos outros países por culpa de Bolsonaro. Porém, garantiu que mudará o país e fará com que os brasileiros voltem a ter emprego e “comida no prato”.