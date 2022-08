Reprodução redes sociais: 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

Nesta segunda-feira (15), foi divulgada a pesquisa do Ipec, antiga Ibope, e o candidato Fernando Haddad (PT) lidera a corrida eleitoral. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) estão em segundo e terceiro, respectivamente, mas empatados tecnicamente.

De acordo com os dados do relatório, o petista que tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi citado por 29% dos entrevistados. Já o candidato do presidente Jair Bolsonaro conquistou 12% das intenções de votos. O atual governador recebeu 9%.

A pesquisa escutou 1,2 mil pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto, em 59 cidades do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, tendo nível de confiança de 95%. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04035/2022.





