Divulgação - 15.08.2022 Ana Paula Matos, vice de Ciro, conversou com entidades

Nesta segunda-feira (15), Ana Paula Matos (PDT), vice da chapa de Ciro Gomes (PDT), recebeu de 150 organizações propostas voltadas para crianças e adolescentes. Apenas a campanha pedetista se reuniu com as entidades para discutir o tema, já que os outros presidenciáveis não foram encontrados.



O encontro contou com a presença de Cláudia Vidigal, representante no Brasil da Fundação Bernard Van Leer, Renato Godoy e Gustavo Paiva, do Instituto Alana, e Márcia Woods, representando a Fundação José Luiz Egydio Setúbal. O documento visa impulsionar o Brasil a ter uma matriz inclusiva e sustentável de desenvolvimento.

Ana Paula garantiu que a chapa de Ciro está comprometida a levar o projeto adiante. “É a janela em que experiências, descobertas e afeto são levados para o resto da vida. O que acontece neste momento tem impacto sobre toda a existência do indivíduo. Portanto, atuar nessa fase da vida tem efeito na formação de seres humanos mais adaptados socialmente, capazes, produtivos e felizes”, explicou.

“E necessário assegurar oportunidades iguais e, com isso, aumentar as possibilidades de ruptura do ciclo de pobreza das famílias em situação de vulnerabilidade”, acrescentou a vice da candidatura pedetista.

Ela ainda declarou que a equipe irá “criar políticas para garantir a saúde da criança e adolescente, possibilitando a educação infantil, assistência social, o direito ao brincar, acesso as cidades e ao meio ambiente. Teremos um olhar amplo e diverso à causa”.

“Não acredito em desenvolvimento econômico sem o social. Para alcançar a atenção integral à criança e adolescente e ao seu desenvolvimento, é importante integrar os profissionais e serviços de saúde, educação, cultura, assistência social, direitos humanos, entre outros, dando materialidade ao Sistema de Garantia de Direitos previsto na legislação sobre os direitos desse público”, completou Ana.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.