Foto: Alan Santos e Ricardo Stuckert Lula lidera a pesquisa do Ipec com 44% das intenções de voto

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 44% das intenções de voto, sengo seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15) na pesquisa do Ipec.

No levantamento divulgado em dezembro de 2021, o último do instituto a nivel nacional, o candidato do PT aparecia com 48% dos voto, enquanto Bolsonaro tinha 21%.

A pesquisa publicada nesta segunda mostra que Ciro Gomes (PDT) é o candidato com mais intenções de voto, com 6%. Simone Tebet (MDB) aparece com 2% e Vera Lúcia PSTU) com 1%.

Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (UNIÃO) não chegaram a atingir 1% das intenções na pesquisa.



Segundo turno

Em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, a pesquisa mostrou que o candidato petista lidera a disputa com 51% das intençõe de voto, enquanto o atual presidente tem 35%.

A pesquisa entrevistou um total de 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto, em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo registrado no TSE tem 95% de confiança.

