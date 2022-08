Isac Nóbrega/PR - 07.06.2022 Jair Bolsonaro (PL) critica novaente carta pela democracia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", neste sábado (13), em suas redes sociais. O mandatário disse que o documento vale menos que um "pastelzinho de vento".

- Uma carta "pela democracia" que reúne artistas com saudades da lei rouanet, sindicatos com saudades do imposto sindical, bancos com saudades das taxas de transferência e defensores de ditaduras socialistas, todos com saudades do Ladrão, vale menos que esse pastelzinho de vento. pic.twitter.com/axpsa8SaCL — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 13, 2022

"Uma carta "pela democracia" que reúne artistas com saudades da lei rouanet, sindicatos com saudades do imposto sindical, bancos com saudades das taxas de transferência e defensores de ditaduras socialistas, todos com saudades do Ladrão, vale menos que esse pastelzinho de vento", escreveu Bolsonaro.

No vídeo publicado pelo presidente, ele menospreza a carta e nega que esteja desrespeitando a constituição.

"Isso aí é política. Tem que atacar o meu governo, o que eu estou errando, o que eu estou fazendo de contrário à democracia. É por aí, pô. O que eu estou fazendo (de contrário à democracia)? Nada.", disse o Chefe do Executivo.

O documento criado pela Universidade de São Paulo (USP), foi lida na última quinta (11) e reúne mais de um milhão de assinaturas.

Segundo os organizadores, a carta é um documento suprapartidário e sem preferências políticas em defesa da democracia. O manifesto veio a público após ataques, sem provas, do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral brasileiro.

