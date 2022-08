Reprodução: youtube - 12/08/2022 Michelle e Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nega que ele e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, almoçaram com Guilherme de Pádua e a esposa, Juliana Lacerda, no último domingo (07).

Guilherme Pádua assassinou a atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Glória Perez, em 1992. Ele passou sete anos na prisão por conta do homicídio. Em 2017, se casou com Juliana Lacerda, que não teve envolvimento no crime.

"Em respeito à Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas", disse Bolsonaro nas redes sociais.

A notícia repercutiu após a coluna de Fábia Oliveira dizer que os dois casais haviam se encontrado para um almoço em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além disso, uma foto da primeira-dama com a esposa de Guilherme viralizou, tornando a informação mais real.

No entanto, Juliana explicou em suas redes sociais que a foto foi tirada durante uma comemoração de aniversário de um pastor, onde Michelle estava presente e atendeu algumas pessoas que gostariam de tirar uma foto com ela.

"Gente, vazou uma foto minha com a primeira-dama, falando que eu sou amiga íntima dela, e isso é mentira", explicou em vídeo publicado nas redes sociais.

"A imprensa consegue ser muito suja, é mentira. Eu simplesmente estava em uma comemoração dos 50 anos do pastor Márcio, e ela estava presente nessa festa. E eu, como todos ali, estava em uma fila para poder tirar foto com ela", completou a esposa de Guilherme.

Bolsonaro reitera que não estava nem em Belo Horizonte no domingo.

"Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de SP na mesma data e hora", diz o presidente.

O ex-ator e hoje pastor evangélico, Guilherme de Pádua, também negou o encontro com o presidente e a primeira-dama, dizendo que não sai de casa para nada.

"A minha esposa ela foi ao culto e foi parabenizar o pastor Márcio porque né? Um pastor que né? Tem um diferencial muito grande no Brasil. Uma pessoa que tem um coração gigantesco que acolhe todas as pessoas como fez comigo e com muitos outros está disposto a colher qualquer um né? Como ele mesmo diz que é a igreja é pra acolher e tentar de alguma forma ajudar as pessoas a mudarem o coração. Minha esposa foi lá parabenizar. Quando ela foi tinha ali uma fila de vamos dizer assim fãs ou admiradores da primeira-dama ou pessoas que queriam ter uma foto com a primeira dama. A minha esposa vai nessa fila sem ninguém saber quem ela é, sem a primeira dama, nem imaginar quem e tira uma fotografia", conta Guilherme nas redes sociais.

"A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, já se manifestou explicando que não conhece Michelle e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a Primeira-Dama", acrescentou Jair Bolsonaro.

