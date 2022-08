Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro discursando na CNA

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano, em ações para garantir a votação e a apuração do pleito.

O decreto foi publicado hoje (12) no Diário Oficial da União. As localidades e o período de emprego dos militares serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro turno das eleições acontece em 2 de outubro e o segundo em 30 de outubro. Serão escolhidos os representantes políticos para cinco cargos: presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

A votação será realizada simultaneamente em todos os 5.570 municípios do país, de 8h às 17h, horário oficial de Brasília. Devido à diferença de fuso em alguns estados e localidades, a votação começa e termina mais cedo ou mais tarde.

Há, ainda, 181 seções de votação no exterior, onde 697.078 eleitores estão aptos a votar. O eleitorado total das eleições deste ano é de 156.454.011.

