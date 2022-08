Reprodução/Twitter (@jhcordeiro) Faixas penduradas no prédio da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Ato em defesa da Democracia aconteceu em diversas capitais do país

Durante a leitura das cartas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e entidades e da Faculdade de Direito da USP em defesa da democracia, na manhã desta quinta-feira, integrantes do governo e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ironizaram os documentos em suas redes sociais.

Entre os nomes que fizeram publicações estão os ministros da Casa Civil, Ciro Garcia,e o das Comunicações, Fábio Faria, o do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro.

Ciro Nogueira rebateu a leitura das cartas afirmando que "a democracia não pertence a ninguém".

Viva a Democracia do Brasil. Viva o Democrata @jairbolsonaro . A Carta que garante a nossa Democracia é uma só: a Constituição. A Democracia vai vencer o passado e o atraso. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 11, 2022

"A Democracia não pertence a ninguém. A Democracia é de TODOS NÓS! A Democracia, inclusive, é o que deveria existir mais em países como Venezuela e Cuba, que alguns “democratas” no Brasil apoiam" , escreveu o ministro no Twitter.

Nogueira ainda classificou o presidente Jair Bolsonaro como "democrata" e disse que a única "carta que garante a nossa democracia" é a Constituição.

"Viva a Democracia do Brasil. Viva o Democrata @jairbolsonaro. A Carta que garante a nossa Democracia é uma só: a Constituição. A Democracia vai vencer o passado e o atraso" , acrescentou.

Já Fábio Faria repostou em seu perfil um post antigo do próprio Jair Bolsonaro onde o presidente divulgou a sua própria carta a favor da democracia, com uma única frase: "Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia".

Faria compartilhou a publicação do presidente e disse que assinava a carta junto com ele.

A mesma ironia foi compartilhada pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia e atual candidato ao Senado por São Paulo, Marcos Pontes (PL-SP) e por Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e apoiador de Bolsonaro.

Hang também compartilhou a postagem de Ciro Nogueira e fez referência às manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro marcadas para o dia 7 de setembro.

"A verdadeira carta pela democracia será assinada com a sua presença nas ruas, no dia 7 de setembro. #ADemocraciaÉDeTodos"

Carlos Bolsonaro, filho do presidente, citou a Constituição Federal ao comentar a carta lida na Faculdade de Dierito da USP.

Tenho uma dúvida: se existe a Constituição que é a Carta a ser seguida e alguns seres supraconstitucionais as rasgam todos os dias, essa carta é um recado a esses seres? Eu tô ficando “cafuso”! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 11, 2022

"Tenho uma dúvida: se existe a Constituição que é a Carta a ser seguida e alguns seres supraconstitucionais as rasgam todos os dias, essa carta é um recado a esses seres? Eu tô ficando “cafuso”!, escreveu o vereador.

