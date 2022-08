Reprodução/Twitter (@jhcordeiro) Faixas penduradas no prédio da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Ato em defesa da Democracia aconteceu em diversas capitais do país

Os atos pela democracia realizados nesta quinta-feira em várias cidades brasileiras repercutiram na imprensa internacional. Os eventos em defesa do Estado Democrático de Direito foram noticiados pela mídia da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa.

A rede de televisão americana "ABC" destacou que milhares de brasileiros se mobilizaram para defender as instituições democráticas do país.

"Embora os manifestos atuais não nomeiem especificamente Bolsonaro, eles ressaltam a preocupação generalizada do país de que o líder de extrema-direita possa seguir os passos do ex-presidente dos EUA Donald Trump e rejeitar resultados eleitorais que não sejam a seu favor em uma tentativa de se apegar ao poder", afirma a reportagem da ABC.

O britânico "The Guardian" sublinhou que a "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito", idealizada por ex-alunos e a direção da Faculdade de Direito da USP, contou com apoio de "grandes figuras dos negócios, política, ciência e artes".

"A carta vem depois que Bolsonaro intensificou seus ataques ao sistema eleitoral do Brasil e convocou apoiadores radicais para ir às ruas 'pela última vez' antes da votação de 2 de outubro", afirma a publicação londrina.

Para o francês "Le Figaro", as manifestações foram um "severo aviso" ao presidente Jair Bolsonaro (PL). "Pela primeira vez, a sociedade civil e os empresários se posicionaram em defesa da democracia brasileira em 'momento de imenso perigo' para as instituições do maior país da América Latina", diz o jornal.

O "El País", da Espanha, lembrou que o Brasil, nos últimos anos, acostumou-se a "comunicados oficiais, notas de repúdio, manifestos e todo tipo de escritos para expressar desconforto com os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra as instituições democráticas". Mas nenhum deles teve o impacto da carta lida nesta quinta-feira na USP.

"Nos últimos dias, porém, um texto se tornou 'a mãe de todas as letras' e promete ser a tentativa mais sólida e unificada de conter a retórica golpista do presidente, que continua questionando a confiabilidade do sistema eleitoral há menos de dois meses para as eleições", diz o El País.

O jornal "La Nacion", da Argentina, informou que empresários, sindicatos, juristas, artistas e membros da sociedade civil brasileira "ergueram a voz" contra os ataques de Bolsonaro às instituições. "Foi a reação mais enfática e multissetorial da sociedade civil contra os constantes ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas", diz o texto.

