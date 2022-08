Divulgação/Faculdade de Direito da USP Evento para leitura da carta em defesa da democracia

A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" ultrapassou, nesta quinta-feira (11), a marca de 1 milhão de assinaturas. Este número de adesões foi registrado após o ato em defesa da democracia realizado em São Paulo.



A carta foi assinada por autoridades, banqueiros, empresários, ex-presidentes, atletas e artistas, e foi lida nesta tarde no Pátio das Arcadas, no Largo São Francisco, localizado na região central de São Paulo.

A data do evento foi escolhida por ser comemorado, no dia 11 de agosto, o Dia do Advogado, em homenagem à criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil: da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e da Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco.

Atos em São Paulo



Advogados, juristas, empresários, intelectuais, acadêmicos e lideranças sindicais se reuniram nesta quinta-feira na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no centro da capital paulista, para um ato pela defesa da democracia no qual foram lidos dois manifestos.

O primeiro, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com a a adesão de 107 entidades empresariais, acadêmicas e da sociedade civil. O segundo documento foi a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", organizada por ex-alunos da instituição e juristas, e que já conta com mais de 950 mil assinaturas.



Cerca de duas mil pessoas acompanharam o evento dentro do prédio no Largo São Francisco, enquanto centenas acompanharam a transmissão por um telão do lado de fora. A defesa das urnas eletrônicas e do resultado das eleições marcaram o tom dos discursos dos oradores, que evitaram citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro.

