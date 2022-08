Reprodução Documentário 'Unprecedented' Donald Trump, alvo do FBI

O FBI realizou um mandado de busca no resort Mar-a-Lago de Donald Trump em Palm Beach, na Flórida , na última segunda-feira (08). Trump veio a público indignado com a situação dizendo que a casa havia sido "sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI", mas não relatou o motivo das buscas, que seria documentos nucleares sob posse do ex-presidente dos Estados Unidos.

A busca incomum e repentina evidencia uma grave preocupação do governo norte-americano sobre os tipos de informações que poderiam estar localizadas no Mar-a-Lago Club de Trump.

A informação, dada pelo Washington Post, declara que a fonte do jornal dos EUA não revela a informação exata que os agentes estavam buscando, incluindo se envolviam armas pertencentes aos Estados Unidos ou a alguma outra nação. Tampouco informaram se os documentos nucleares foram recuperados.

Ademais, o procurador-geral Merrick Garland disse nesta quinta-feira (11), no Departamento de Justiça, que autorizou pessoalmente a decisão de buscar permissão judicial para um mandado de busca na casa de Trump.

"O Departamento não toma tais decisões levianamente. Quando possível, é prática padrão buscar formas menos intrusivas como uma alternativa para a busca e limitar o escopo de qualquer busca que ocorra.", disse Garland.

Nunca, na história dos Estados Unidos, um antigo ocupante da Casa Branca havia sido alvo de uma operação desta maneira. Havia dúvidas não somente sobre o motivo da operação, mas também sobre quem havia dado o aval para que ela acontecesse.

Especialistas alertam que o material sobre armas nucleares é sensível e restrito a um pequeno número de funcionários do governo. Além disso, a divulgação detalhes sobre as armas dos EUA poderia prejudicar o país, tornando a nação vulnerável perante seus adversários.

Um ex-funcionário do Departamento de Justiça, que já supervisionou investigações de vazamentos de informações confidenciais, disse ao Post que o tipo de informação ultrassecreta descrita pelas pessoas familiarizadas com a operação na casa de Trump fizeram com que as autoridades tentassem agir o mais rápido possível para recuperar documentos confidenciais.

“Se isso for verdade, isso sugere que o material que reside ilegalmente em Mar-a-Lago pode ter sido classificado no mais alto nível de alerta”, disse David Laufman, ex-chefe da seção de contra-inteligência do Departamento de Justiça, que investiga vazamentos de informações confidenciais.

No dia da varredura, Donald Trump lamentou as buscas na casa e revelou que o FBI arrombou até o cofre dele. Leia a declaração do ex-presidente sobre o caso na íntegra:

“Estes são tempos sombrios para a nossa Nação, pois a minha bela casa, Mar-a-Lago em Palm Beach, Florida, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI. Nunca nada como isto tinha acontecido a um Presidente dos Estados Unidos.

Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não foi necessária nem apropriada. É uma má conduta do Ministério Público, o armamento do Sistema de Justiça, e um ataque dos Democratas Radicais de Esquerda que desesperadamente não querem que me candidate à presidência em 2024, especialmente com base em sondagens recentes, e que também farão qualquer coisa para deter Republicanos e Conservadores nas próximas eleições de meio de mandato.

Tal invasão só poderia ter lugar em países quebrados do Terceiro Mundo. Infelizmente, a América tornou-se agora um desses países, corrupto a um nível nunca antes visto. Eles até arrombaram o meu cofre!

Qual é a diferença entre isto e Watergate, onde os agentes invadiram o Comité Nacional Democrático? Aqui, ao contrário, os Democratas invadiram a casa do 45º Presidente dos Estados Unidos da América.

A perseguição política ao Presidente Donald J. Trump já dura anos, com agora a totalmente desmascarada Rússia, Rússia, “Rússia Scam”, Impeachment Hoax #1, Impeachment Hoax #2, e muito mais, nunca acaba. É um alvo político ao mais alto nível!

Hillary Clinton foi autorizada a apagar e lavar 33 mil e-mails APÓS terem sido intimados pelo Congresso. Absolutamente nada aconteceu para a responsabilizar. Ela até levou mobiliário antigo, e outros artigos da Casa Branca.

Enfrentei a corrupção burocrática da América, restaurei o poder ao povo, e dei verdadeiramente pelo nosso País, como nunca tínhamos visto antes. A instituição detestava isso. Agora, ao verem os meus candidatos aprovados ganharem grandes vitórias, e verem o meu domínio em todas as sondagens, estão tentando me impedir, e ao Partido Republicano, mais uma vez.

A ilegalidade, a perseguição política e a caça às bruxas devem ser expostas e travadas.

Vou continuar a lutar pelo Grande Povo Americano!”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.