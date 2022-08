O deputado estadual bolsonarista Anderson Moraes (PL) lança, nesta quinta-feira (11/08), o livro “Tchau, querido! Witzel, a queda de uma farsa", a partir das 19h, no anexo do Rio Brasa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Considerado o carrasco de Wilson Witzel pela oposição implacável ao ex-governador, Anderson Moraes traz bastidores do período que vai da campanha de 2018, quando o ex-juiz fazia de tudo para vincular sua imagem aos Bolsonaro, até o seu impeachment.



Além de fazer denúncias e levantamentos que apontaram corrupção nos contratos do governo do Rio na pandemia da Covid-19, o deputado foi o autor da ação que barrou a nomeação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos como secretário do gabinete da pandemia. Sem o foro privilegiado, Edmar foi preso e delatou parte do esquema, envolvendo Witzel.



"O livro traz um período importante da história do Rio de Janeiro, quando a frustração superou a expectativa da população que apostou em um ex-juiz para ver o estado sair do buraco depois de tantos ex-governadores presos. Servirá de base para que não sejamos enganados novamente", afirmou Anderson Moraes.



Serviço:

Lançamento do livro “Tchau, querido! Witzel, a queda de uma farsa"

Local: Anexo do restaurante Rio Brasa ( Av. Ayrton Senna 2541, Barra da Tijuca)

Data: 11 de agosto de 2022

Horário: A partir das 19h