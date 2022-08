Reprodução Redes Sociais Propagandas colocadas em muro de Igreja Presbiteriana em Cascavel

O Ministério Público do Paraná disse por meio de nota que irá apurar o caso de propagandas de armas e do candidato a presidência da república Jair Bolsonaro colocadas no muro de uma Igreja Presbiteriana, na cidade de Cascavel. De acordo com o pastor da congregação, as propagandas foram colocadas pelo seu vizinho, dono de uma loja de caça e pesca.

Segundo o MP, a 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel irá instaurar "apurar o caso - tanto do ponto de vista eleitoral, quanto da proibição de veiculação de propaganda sobre armamentos ", com o objetivo de adotar eventuais providências cabíveis.

O Estatuto do Desarmamento proíbe publicidade para venda, que estimule o "uso indiscriminado de armas de fogo", em seu artigo 33. A exceção prevista é a veiculação em revistas especializadas.

"O que foi colocado é no estacionamento da loja, não é na Igreja. Parece que é da igreja, por ser como uma casa germinada", disse o pastor Ednaldo Batista Ribeiro, que se declara como apoiador do presidente Bolsonaro nas redes sociais. "Arma é uma questão de foro íntimo das pessoas. Não entro nesse assunto, não incentivo."





O pastor relatou ao GLOBO ter passado a ser alvo de ofensas e xingamentos após as imagens dos cartazes circularem pelas redes sociais. Questionando se, agora após a repercussão negativa, iria pedir para o vizinho retirar as propagandas, Ednaldo disse que é uma possibilidade.

Procurada, a loja Pesca e Cia ainda não se manifestou sobre o episódio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.