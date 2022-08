Divulgação/PT Lula precisou ficar em casa

Nesta quarta-feira (10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou sua agenda após passar mal. Ele teve um problema estomacal e decidiu ficar em repouso em sua casa após recomendação médica. O petista precisou cancelar sua participação na reunião com empresários do varejo.



Em nota enviada ao IG, a assessoria de comunicação do ex-presidente afirmou que ele “está em sua residência, recuperando-se, e amanhã retoma as atividades”.

Sem a presença de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), vice da chapa, e o coordenador do programa de governo do PT, Aloizio Mercadante, o representaram no encontro que contou com a presença da empresária Luiza Trajano, da Magazine Luiza. A reunião serviu para que os petistas escutassem os pedidos dos empresários em relação ao setor.

Durante a conversa com o grupo de associados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Mercadante declarou que há espaço para debater novamente reforma tributária. Ele ainda relatou que é preciso solucionar problemas como informalidade no mercado de trabalho, inadimplência e endividamento.

O ex-ministro ressaltou que o Estado terá papel fundamental como indutor do desenvolvimento, utilizando bancos públicos como financiadores. “A economia do pós-pandemia não será a mesma. A disputa geopolítica está posta e o momento é favorável para a atração de investimentos”, destacou.

