Divulgação/ PDT Ciro Gomes (PDT)

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes , se reuniu nesta quarta-feira com o encarregado de negócios da Embaixada da China, Jin Hongiun. De acordo com o presidenciável, o representante chinês no país questionou sobre a segurança das eleições neste ano.

"Eu estou vindo da embaixada chinesa, parte das questões que o encarregado de negócio [disse] era se eu tinha certeza que as eleições iriam transcorrer de forma normal", disse.

O encontro, feito a convite do país asiático, aconteceu na embaixada chinesa em Brasília, durante uma visita do presidenciável à capital. O pedetista também foi convidado para uma reunião com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff.

A ideia de ambos os encontros é debater a relação do Brasil com os dois países. Por causa das eleições, as embaixadas devem convidar demais presidenciáveis para conversar.

A senadora Simone Tebet, candidata pelo MDB, e o deputado federal Luciano Bivar, que disputaria o planalto pelo União Brasil, já foram recebidos pela Embaixada dos Estados Unidos.

