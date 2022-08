Reprodução Documentário 'Unprecedented' Donald Trump fala em documentário "Unprecedented"

O multimilionário Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, disse vai invocar a 'Quinta Emenda da Constituição' americana, que garante o cidadão o direito a 'não se autoincriminar', ou seja, Trump anunciou que não responder aos questionamentos da Procuradoria de Nova York.

A audiência está marcada esta quarta-feira, 10 de agosto, onde o ex-presidente americano presta depoimento à procuradora-geral de Nova York, Letitia James, para colaborar com investigação de seus negócios empresariais.

Antes de ontem, a casa de Trump em Mar-a-Lago na Flórida, foi alvo de uma batida policial do FBI. A investigação, porém, não tem relação com a nova-iorquina - apura se o republicano estava com a posse de documentos sigilosos da sair da Casa Branca, ocultando-os do Arquivo Nacional .

Negócios de Trump

No início deste ano, a Procuradoria de Nova York recebeu documentos das empresas do mega empresário. Letitia James avaliou os documentos e alegou que as práticas da empresa apresentavam características de serem "fraudulentas ou enganosas".

No entanto, disse que precisava interrogar Trump e seus dois filhos, Ivanka e Donald Trump Jr., para determinar a responsabilidade de cada indivíduo pela conduta. Eric, outro filho adulto envolvido diretamente nos negócios da família, prestou depoimento em 2020.

Donald Trump usou as redes sociais para comentar como avalia as investigações sobre sua empresa. "Minha maior companhia, grande empresa e eu, sendo atacados por todos os lados."

"Em Nova York hoje à noite. Verei a procuradora-geral racista de Nova York amanhã para a continuação da maior caça às bruxas da História dos EUA", postou Trump na rede social Truth Social referindo-se à James, que é negra.

Com informações de agências internacionais*

