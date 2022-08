Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro criticou o projeto do ex-presidente

Nesta quarta-feira (10), durante encontro com entidades e empresas do setor de agronegócio, organizado pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o presidente Jair Bolsonaro atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do executivo federal não gostou dos planos do petista para os ruralistas.



“A proposta de regulação da produção agrícola o cara [Lula] já tirou do plano dele”, declarou Bolsonaro. “Malandro, como sempre – sem caráter – um bêbado que quer dirigir o Brasil”.

O presidente discursou por mais de uma hora e falou quais projetos realizou ao longo do seu governo. Mas também fez questionamentos sobre o petista, questionando se os ruralistas “aceitariam um funcionário que os roubou oito anos depois para trabalhar com eles novamente”.

“É óbvio que não (empregariam de novo). O Brasil é uma Ferrari ou melhor que isso. Se botar uma pessoa com certos vícios para pilotar a Ferrari, ela vai capotar na primeira curva. O Brasil só não capotou porque é muito grande”, falou o mandatário.

Ele ainda acusou Lula de ter roubado a Petrobras durante o governo petista. “Está aqui o presidente da Petrobras e já vimos melhoras, mas ela ao longo de 14 anos foi endividada em R$ 900 bilhões, fruto de corrupção, roubalheira e loteamento político de diretorias. Algo semelhante (ocorreu) no BNDES com empréstimos a ditaduras”, completou.

As declarações de Bolsonaro são reações aos posicionamentos de Lula durante a sabatina que ocorreu na Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo). O ex-presidente disse que quer conversar com o agro , incluindo “aqueles mais raivosos”, e ainda criticou o chefe do executivo federal. “Eu queria saber por que o agronegócio gosta do Bolsonaro. O que ele fez? Nada”, ironizou.

