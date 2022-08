Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 30.05.2022 Eduardo Bolsonaro declara patrimônio de R$1,76 milhão

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o patrimônio de R$ 1,76 milhão. Do valor total, R$600 mil são relacionados a venda de um treinamento online via empresa Eduardo Bolsonaro cursos.



No site do TSE não há detalhamento sobre qual treinamento seria esse. O deputado vende cursos de conservadorismo na internet, com valor em torno de R$197.

O patrimônio declarado pelo filho do presidente Bolsonaro também conta com dois imóveis no Rio de Janeiro, um de R$ 1 milhão, com parcelas ainda em pagamento, e outro quitado, no valor de R$ 160 mil.

