Um ano e oito meses após o início da vacinação contra Covid-19 no país e após pesquisas comprovarem sua eficácia contra o vírus, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a imunização contra a doença. Em entrevista ao podcast “Flow” nesta segunda-feira, o titular do Palácio do Planalto admitiu ter recebido orientações da equipe de campanha para evitar o assunto, pois poderia perder eleitores, mas disse não se importar e que prefere o que diz ser, segundo ele, "a verdade".

Pesquisas mostram a queda no número de mortes têm acompanhado o avanço da vacinação. Bolsonaro diz não ter se vacinado, embora tenha imposto sigilo de cem anos em sua carteira de vacinação.

"O pessoal me recomenda: ‘não toque nesse assunto’. Poxa, eu tenho que valar a verdade para o pessoal. Não quer votar mais em mim, lamento, né, posso fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade", disse Bolsonaro.

O presidente foi questionado pelo apresentador se o que ele dizia não influenciava a população a rejeitar a vacina. A entrevista, exibida no YouTube, destacava na legenda: “Lembre-se de pesquisar tudo o que foi dito neste programa”. O apresentador disse que a mensagem será exibida em todas as entrevistas com candidatos à Presidência.

"Eu não tomei vacina. Me recomendaram até a tomar uma água destilada. Eu não vou. Posso enganar a você, mas não vou enganar a mim. Influencia alguns (a não tomar a vacina). Não é que a minha palavra tá valendo, eles foram ler a bula", disse.

Bolsonaro citou estudos que apontam a perda de eficácia da vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde, porém, recomenda a aplicação de quarta dose para adultos a partir de 40 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde quatro meses após a terceira dose.

O presidente também disse que os imunizantes aplicados em crianças a partir de 3 anos são para uma cepa que não existe mais. No dia 19 de julho, o Ministério da Saúde orientou a aplicação de Coronavac para crianças de 3 e 4 anos por limitação de doses. Apesar disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou o imunizante para o público a partir de 3 anos.

Um dos estudos que subsidiou a decisão da Anvisa foi o Projeto Curumim, desenvolvido pelo centro de pesquisa clínica do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), da Ufes, em parceria com o Instituto René Rachou (Fiocruz Minas). O material revelou que a CoronaVac gerou de três a quatro vezes mais anticorpos neutralizantes no grupo de 3 a 5 anos em relação aos adultos. Na comparação com o público de 6 a 17 anos, o número de células de defesa dobrou.

Apesar das críticas, Bolsonaro disse que as doses dos imunizantes seguirão sendo disponibilizadas: "Tem gente que quer tomar a terceira, quarta dose. Sem problema nenhum, enquanto quiser tomar, vamos dar a vacina. Agora, respeite quem não quer tomar a vacina", disse.

Varíola dos macacos

Na conversa, Bolsonaro também defendeu que as pessoas também tenham liberdade para se vacinar contra a varíola dos macacos. O Brasil já tem mais de 2 mil casos da doença.

No país, é esperado o recebimento de 50 mil doses de vacina por meio da compra conjunta de países americanos organizada pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). De acordo com o Ministério da Saúde, é prevista a entrega de pouco mais de 20 mil doses na primeira remessa, em setembro, e as demais em novembro.

"Ta aí agora a questão do macaco, varíola do macaco. Já estão se falando em vacina, vai tomar, não vai, quem pega, quem não pega, não vou falar aqui, segundo a OMS falou que vai dar um curto circuito geral, tá certo? Você tem que ter a liberdade, meu Deus do Céu".

Na entrevista, Bolsonaro disse não ter interesse em anistia ou imunidade após o fim do seu mandato. Uma Proposta de Emenda à Constituição que dá o cargo de senador vitalício para ex-presidente.

"Já li isso daí. Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego, peidou na farofa. Não, não estou interessado nisso, não quero essa imunidade, quero meu país democrático", disse o presidente.

Na conversa, Bolsonaro disse ser uma “imoralidade” ter recebido o auxílio-moradia da Câmara de Deputados mesmo com um apartamento em Brasília, mas afirmou que não é ilegal.

"Recebi auxílio moradia, sim, não é ilegal, pode ser imoral. Mas eu vivia do meu salário, tinha outras despesas", justificou.

O titular do Palácio do Planalto rejeitou o nome de “PEC Kamizaze” dado à Proposta de Emenda à Constituição que permitiu o governo Bolsonaro aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$600 às vésperas da eleição.

"Não é Kamikaze. Não é PEC boca de urna. Vai ver com o pobre na ponta da linha que teve inflação majorada agora nos produtos alimentícios, por exemplo, por causa da pandemia e da guerra, o que ele achou dos 600. Vai falar para o mais humilde o que ele achou? A inflação foi alta nos alimentos. Agora, fizemos com responsabilidade", disse o presidente.

Bolsonaro também afirmou que não havia "clima" para aprovar a PEC no último ano. "Não tinha clima para fazer ano passado. [...] A gente vai fazer no momento certo".

Na entrevista, Bolsonaro foi questionado sobre a legalização das drogas, uma pauta frequente do programa, em que um dos apresentadores costumava acender um cigarro semelhante ao de maconha enquanto conversava com os convidados, o presidente disse ser contrário e afirmou não acreditar que essa pauta avance no Congresso.

