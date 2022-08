Ricardo Stuckert O pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) e Lula (PT)





No evento de lançamento de seu programa de governo, na manhã desta segunda-feira, o pré-candidato ao Palácio Guanabara Marcelo Freixo (PSB) rebateu as críticas feitas pelo governador Cláudio Castro (PL) de que ele não teria uma atuação política voltada para a Baixada Fluminense. Freixo aproveitou ainda para anunciar que seu próximo comício com o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será nessa região. No meio da cerimônia, ele chegou a receber um telefonema do petista a para alinhar o futuro encontro que pode ocorrer em Nova Iguaçu.



Na noite de domingo, no primeiro debate entre candidatos ao governo do Rio de Janeiro realizado pela Band, Castro afirmou que Freixo nunca deu atenção à Baixada Fluminense. O atual governador sinalizou que a região será usada estrategicamente como ponto fraco da campanha do pessebista.

"Esse comício do Lula é uma reação da gente, evidente, mas não só", retrucou Freixo nesta segunda. "Tenho muita dúvida se a Baixada vai representar o que eles (Castro) estão achando. Tem um sentimento de mudança pelo que aconteceu na vida das pessoas."

No debate, ao ser questionado por Castro sobre emendas e projetos voltados para a região, o pessebista desviou da pergunta falando do problemas dos trens no Rio, e cometeu uma gafe ao citar Bangu e Campo Grande — bairros que ficam na Zona Oeste da capital e não na região da Baixada. Na tréplica, citou recursos destinado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica.

"Ontem na minha resposta citei a Supervia porque ela passa por 11 municípios. Cruza a Zona Norte, Oeste e chega na Baixada. E ela é um tema muito importante para discutir Baixada Fluminense e é um problema de saúde não só de transporte, pois as pessoas ficam quatro horas nos trens para ir e voltar do trabalho", disse Freixo buscando contornar o episódio.





Ele afirmou ainda que Castro mentiu ao falar que seu mandato não teria destinado emendas na área de saúde para a região. Nos anos de 2020 e 2021 Freixo destinou R$4,3 milhões para municípios como Seropédica, Duque de Caxias e São João de Meriti, em áreas como educação, segurança alimentar e cultura.

Cláudio Castro, que tem como seu vice o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), aposta na Baixada como reduto eleitoral estratégico por sua aliança com prefeituras e políticos locais. Na região, estão alguns dos municípios mais populosos do estado, como Caxias e Nova Iguaçu. Por outro lado, Freixo que possui uma imagem muito vinculada à capital do estado, aposta no palanque de Lula para ganhar mais visibilidade nestas cidades.