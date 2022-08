Reprodução Pastor Márcio Poncio declarou R$ 1 milhão em bens

O valor total dos bens declarados pelo pastor Márcio Poncio (PROS-RJ) entre as eleições de 2018 e 2022 passou por um aumento de cerca de 60%. Quando disputou o cargo de deputado federal pela Rede no pleito passado, o pastor da Igreja Pentecostal Anabatista declarou a Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 502.400. Neste ano, ele declarou bens que, no total, chegam a R$1.037.323,71.



O aumento percentual entre os dois pleitos foi de cerca de 60%, em valores corrigidos pela inflação segundo o IPCA.

Em 2018, o pastor, que na época ainda não usava o nome Poncio, declarou ter um depósito bancário em conta corrente no valor de R$ 430 mil e R$ 72.400 em quotas de capital.

Quatro anos depois, novamente disputando o cargo de deputado federal, dessa vez pelo PROS, ele declarou ter um apartamento no valor de R$ 271 mil, aplicações em renda fixa de R$112.610,49 e outros investimentos de R$3.012,57. Segundo os documentos apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral, Poncio tem ainda R$ 400 mil em espécie e R$ 250 mil em quotas de capital.

Marcio Poncio não será o único da família de influencers a lançar candidatura nestas eleições. Sua filha, Sarah, deverá disputar uma vaga, também pelo Pros, ao cargo de deputada estadual do Rio de Janeiro. Ela, no entanto, não registrou ainda sua candidatura junto a Justiça Eleitoral, o que pode ser feito até o dia 15.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.