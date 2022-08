Reprodução/redes sociais Ladrão esquece mochila aberta e dinheiro roubado cai no estacionamento do supermercado

Um homem assaltou um supermercado, localizado em Três Lagoas (MS), no último sábado (6). Porém, o criminoso esqueceu de fechar a mochila onde estava o dinheiro e, ao subir na motocicleta, as notas voaram e foram recuperadas pelos funcionários do estabelecimento. Veja no vídeo abaixo .

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta das 18:30 e toda a ação não durou mais que um minuto. Imagens de segurança, obtidas pela Rádio Caçula, mostram o momento em que o criminoso estaciona uma motocicleta e entra no supermercado. A Polícia Civil indica que o ladrão ameaçou funcionários com uma faca e roubou todo o dinheiro que estava nos caixas.

No entanto, no momento da fuga, o assaltante esqueceu o zíper da mochila aberto, onde estava todo o dinheiro roubado. Assim que o homem deu partida na motocicleta, as cédulas voaram e caíram no chão do estacionamento.





O ladrão seguiu o seu caminho e não percebeu que deixou o dinheiro para trás. Os funcionários do estabelecimento viram o que havia acontecido e, segundo o registro policial, conseguiram recuperar todo o valor roubado. O caso foi registrado como roubo e o suspeito ainda não foi localizado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.