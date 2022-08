O Antagonista Zema não vai ao debate

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Romeu Zema (Novo) não participou do debate da Band neste domingo (7). A desistência ocorreu na última hora. Ele alegou que sofreu uma indisposição e tentou se recuperar até o momento do encontro, mas não conseguiu.

A jornalista Adriana Araújo, durante o Canal Livre, explicou que Zema confirmou presença no dia 1° de agosto, e que o chefe do executivo estadual enviou seus seguranças na manhã de hoje para averiguar a segurança do local.

Mais tarde, a equipe de campanha participou do sorteio para definição das ordens dos candidatos para realizarem suas perguntas aos seus adversários.

Porém, por volta das 20h10, Zema enviou um comunicado para a Band e avisou que não conseguiria participar do debate.

“Aguardei até o último momento para avaliar se estaria em condições plenas para ir ao programa desta noite”, disse o chefe do executivo estadual mineiro em nota enviada para o canal.

“Contudo, por ainda não me sentir totalmente recuperado da indisposição que tive nessa semana, que inclusive me impediu de realizar as agendas desde a última terça-feira, não será possível a participação. Estarei de casa acompanhando a Band Minas, atento às propostas que serão apresentadas”, completou o governador.

A decisão de não participar do programa surpreendeu a equipe da emissora. Os outros quatro candidatos, Alexandre Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (PSOL) e Carlos Viana (PL), criticaram a atitude de Zema, que é o líder nas pesquisas.

No último levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado no dia 21 de julho, Zema tinha 44% das intenções de votos, enquanto Kalil conquistou 33%. Carlos Viana apareceu em terceiro com 8%, seguido por Pestana (2%) e Lorene (1%).

