Neste domingo (7), os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) protagonizaram o primeiro grande embate no debate promovido pela Band para o governo de São Paulo. O ex-ministro da Infraestrutura pediu ao público que pesquisasse no Google qual “foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo”.



Na sequência, Rodrigo Garcia teve o direito de escolher um dos adversários para fazer uma pergunta e ele optou pelo nome do petista. No momento em que foi responder, Haddad aproveitou a oportunidade para rebater a declaração de Tarcísio.

“Como fui agredido pelo Tarcísio, quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma surpresa também para saber quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter comprado vacina quando ela lhe foi oferecida. Pior do que isso foi cortar o auxílio emergencial antes de vacinar as pessoas. Vocês são responsáveis pela crise sanitária que nós estamos vivendo”, falou o ex-ministro da Educação.

“Lamento que, na sua primeira resposta, já vim com esse tom de agressividade e falando em Deus. Deus é paz, é amor e não é esse nível de agressão. Deus é vida e proteção a vida. Você está chegando agora em São Paulo e eu te dei as boas-vindas. Vou repetir: Boas-vindas. Mas se adeque ao nosso nível de civilidade, por favor”, acrescentou o petista.

