Reprodução/Band Marcelo Freixo e Cláudio Castro se enfrentaram no debate da Band

Neste domingo (7), Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro se enfrentaram no debate da Band para o governo do Rio de Janeiro. O governador fluminense criticou o trabalho do deputado federal e pediu aos seus apoiadores que buscassem saber quais emendas o parlamentar enviou para o estado.



“Entre no meu Instagram e veja as emendas do Freixo. Ele não está nem aí para você”, alfinetou Castro. Na sequência, o deputado teve a oportunidade para responder e decidiu provocar o chefe do executivo estadual.

“Já que você está pedindo para as pessoas consultarem a internet, eu vou pedir também. Entre lá no Google e bota assim: Ceperj fantasma. Vamos ver quem é Cláudio Castro, o homem que conversa com fantasma”, rebateu.

Assista ao vídeo:

"A saúde não é só hospital. Aliás, no seu governo, o Rio de Janeiro se tornou campeão em mortes por tuberculose, que matava as pessoas no século XIV" afirmou #MarceloFreixo , questionado por #CláudioCastro

A fala de Freixo não foi feita por acaso. Na última semana, uma série de denúncias acabou sendo realizada sobre pagamentos para funcionários fantasmas da Ceperj. Na semana passada, a Justiça do Rio ordenou que o governo interrompesse as contratações temporárias e pagamento sem prévia divulgação no portal eletrônico.



A decisão aconteceu por causa da revelação de uma “folha secreta” que existe na Fundação Ceperj . Segundo a denúncia, os pagamentos somam R$ 248 milhões. O MP investiga o caso.

