Divulgação Dois policiais ficaram feridos em Maricá

Dois policiais militares foram baleados neste sábado, dia 06, em Itaipuaçu, Maricá. A Polícia Militar informou que os agentes estavam em uma viatura do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) quando foram surpreendidos com os disparos.



Os dois policiais que ficaram feridos foram socorridos para unidade de saúde na região, conforme informou a corporação. Um PM já foi atendido e recebeu alta, o outro permanece em atendimento no hospital.

A PM disse ainda que um veículo foi roubado e utilizado durante o ataque, mas já foi recuperado. Segundo a corporação, o policiamento no local está sendo reforçado e as buscas pelos suspeitos de terem praticado a ação seguem em andamento.

