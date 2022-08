MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Reprovação do governo de Jair Bolsonaro (PL) sobe 5 pontos em 2 meses, de acordo com pesquisa

Nova pesquisa PoderData mostra que a taxa de reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu 5 pontos percentuais em dois meses. Hoje, segundo os dados, 57% da população reprovam e 39% aprovam a gestão do mandatário.

Em relação à última pesquisa divulgada , realizada entre 17 e 19 de julho, os números variaram dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. À época, a aprovação estava em 41% e a desaprovação em 55%.

Nesta rodada, a distância entre as duas faixas está em 18 pontos percentuais. Em janeiro, o espaço era de 30 pontos percentuais.

Destaques demográficos da pesquisa

Entre as mulheres , 61% desaprovam o governo;

, 61% desaprovam o governo; Em relação a grau de escolaridade , a aprovação é mais baixa (36%) entre quem cursou só até o ensino fundamental;

, a aprovação é mais baixa (36%) entre quem cursou só até o ensino fundamental; No recorte regional , os moradores do Centro-Oeste são os que mais aprovam a gestão de Bolsonaro (57%); o Nordeste tem a taxa de aprovação mais baixa, de 28%.

Religião

A aprovação do governo melhorou entre os evangélicos. Desde a última rodada, a taxa cresceu 12 pontos percentuais. Antes com 49%, agora está em 61% os que apoiam o governo dentro desse grupo. São 33% os que desaprovam a gestão, contra 46% da rodada anterior.

Já entre os católicos, a desaprovação oscilou de 60% para 63%. Os que aprovam, passaram de 36% para 34%.

Para realizar o levantamento, o PoderData ouviu 3.500 pessoas por celular e telefone fixo em 322 municípios nas 27 unidades da Federação, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08398/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.