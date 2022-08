Divulgação/TSE Urna eletrônica

O primeiro turno das eleições este ano está marcado para o dia 2 de outubro. Antes de o eleitor finalizar o voto na urna, porém, estão previstos diversos eventos importantes do processo eleitoral desde a definição de candidatos, o registro das candidatura e início oficial da campanha e da propaganda eleitoral no rádio e na TV.

Os eleitores também devem ficar de olho nos prazos para solicitar voto em trânsito e justificar em caso de não poder votar.

Confira as principais datas do calendário eleitoral:

18 de julho a 18 de agosto - prazo para solicitar o voto em trânsito (direito de votar em cidade diferente daquela do título) e transferência para seção com acessibilidade.

20 de julho a 5 agosto - prazo para as convocações partidárias escolherem candidatas e candidatos.

15 de agosto - prazo final para o registro de candidaturas.

16 de agosto - início da propaganda eleitoral, inclusive na internet.

26 de agosto a 29 de setembro - propaganda eleitoral na TV e no Rádio.

17 de setembro - candidatas e candidatos não podem ser presos, exceto em flagrante delito.

27 de setembro - eleitoras e eleitores não podem ser presos, exceto em flagrante de delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável.

2 de outubro - primeiro turno

3 a 29 de outubro - volta a ser permitida propaganda eleitoral.

7 a 28 de outubro - início da propaganda eleitoral no rádio e na TV.

30 de outubro - segundo turno

3 de novembro - Último dia para todas as candidatas e candidatos e todos os partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno

1º de dezembro - Último dia para a eleitora ou o eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições apresentar justificativa fundamentada ao juízo eleitoral.

