Elaine Menke/Câmara dos Deputados Deputado José Rocha (UNIÃO-BA) apresentou proposta de grupo de trabalho para acompanhar a Seleção

Preocupados com o desempenho do Brasil na Copa do Mundo, deputados aprovaram nesta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a preparação da seleção. Segundo o pedido aprovado para a formação do grupo, a “imagem” da equipe “está em baixa”. Por isso, parlamentares decidiram monitorar os trabalhos dos jogadores para o torneio que será disputado no Catar , entre 21 de novembro e 18 de dezembro.



Em sessão esvaziada da Comissão de Esporte, o requerimento foi aprovado de forma simbólica. O texto propõe a discussão e o monitoramento do planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Autor do documento, o deputado José Rocha (União-BA) diz que os parlamentares vão participar de debates apenas no Brasil, e que não irão montar uma comitiva para acompanhar a Copa no país do Golfo Pérsico.

"É só para acompanhar os trabalhos preparatórios. Dar o suporte ao que for necessário do ponto de vista de legislação, se tiver uma coisa neste sentido. Reunir com a CBF para que seja mostrado o planejamento. Não há previsão para acompanhar a Copa no Catar", disse José Rocha ao GLOBO.

Os integrantes do grupo de trabalho ainda serão indicados para acompanhar a amarelinha. Após a aprovação, o deputado Delegado Pablo (União-AM), que presidia a sessão, determinou que a CBF fosse informada da decisão da Câmara.

Para justificar a criação do grupo, José Rocha registrou no requerimento que “o futebol brasileiro vive uma conjuntura delicada no cenário mundial: desde a conquista do pentacampeonato em 2002, o Brasil não chega a uma semifinal da Copa do Mundo. Exceção feita apenas na edição de 2014, em que fomos o país sede e fomos eliminados de forma vexatória pela Alemanha”.

Ele argumenta ainda que, “desde que conquistamos a Copa”, o Brasil não vence uma seleção europeia nas fases decisivas da competição.



“A imagem da seleção está em baixa e, por causa disso, o futebol brasileiro tem se afastado cada vez mais do público. Precisamos então recuperar esse esporte que, além da função social indiscutível que possui, é considerado paixão nacional. A proposta desse Grupo de Trabalho é provocar discussões dentro deste colegiado e junto à Confederação Brasileira de Futebol, entidade máxima do futebol brasileiro, como parte de um conjunto de esforços para resgatar a imagem do Brasil como “o país do futebol”.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.