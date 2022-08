MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Bolsonaro voltou a criticar o processo eleitoral do Brasil

Nesta quinta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o processo eleitoral e declarou que tem buscado impor, através das Forças Armadas, que a condução das eleições no Brasil seja transparente. O posicionamento do chefe do executivo federal ocorreu em reunião com pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.



“Três do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Não quero alongar muito sobre isso. Estou fazendo minha parte no tocante a isso, buscando impor, via Forças Armadas, que foram convidadas, a nós termos eleições transparentes”, comentou o governante.

Ele ainda falou que, caso tenha algum problema nas urnas eletrônicas, não irá apenas prejudicá-lo. “Porque, se houver algo de errado, não é só para mim. Vai ser para deputado, senador, governador”, acrescentou.

No entanto, como sempre, Bolsonaro não apresentou qualquer prova ou indício que as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro não sejam confiáveis, diferentemente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que disponibilizou todas as informações sobre as ferramentas usadas para que ocorram de forma limpas as eleições no Brasil.

No mês passado, ele se reuniu com embaixadores internacionais para atacar as urnas . Cerca de 40 diplomatas se reuniram com o presidente para escutar as reclamações dele em relação ao sistema.

"Não vou supor nada, o foco é na transparência eleitoral. Fazer com que uma vez acabando as eleições, ninguém duvide da mesma e o perdedor imediatamente ligue para o bom ganhador. Essa que é a ideia. Temos mecanismos de praticamente zerar qualquer interferência, diferentemente do que é dito no inquérito da PF de 2018 por documentos fornecidos pelo TSE", disse o presidente a apoiadores pouco antes de participar do encontro.

