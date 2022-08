Reprodução/Youtube Tarcísio Freitas é candidato ao governo de SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) está tendo que conviver com a desconfiança de aliados, que viram um balde de água fria na pesquisa Real Time/Big Data da TV Record divulgada hoje (3). O ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro estacionou em segundo lugar, com os mesmos 20% registrados nos três levantamentos anteriores.



O ponto negativo, além dele não subir no embate ideológico contra o petista Fernando Haddad, é que o atual governador de SP Rodrigo Garcia (PSDB) se consolidou em segundo lugar na pesquisa da TV Record, com 19%. Em março, o tucano tinha 9%, chegou a 10% em maio, subiu para 15% em julho e agora aparece um ponto atrás de Tarcísio.

A ascensão de Rodrigo tem atraído filiados do Partido Republicanos de Tarcísio e do próprio PL de Bolsonaro para a sua campanha. Pré-candidatos a deputado estadual e federal já têm participado ativamente da campanha do atual governador de São Paulo, que formou uma aliança com 10 partidos políticos e com uma infinidade de apoiadores de outros partidos.

O desempenho do petista Fernando Haddad é parecido com o de Tarcísio. O aliado do ex-presidente Lula chegou a 32% na pesquisa de março, oscilou um ponto para cima em maio, subiu mais um ponto em julho e agora caiu para 33% no levantamento de agosto.

Outros institutos de pesquisa repetem o cenário nada favoráveis para Tarcísio . O Datafolha de julho já apresentava Rodrigo Garcia em ascensão e empatado em segundo lugar com o ex-ministro da infraestrutura. A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto.

