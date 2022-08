Reprodução: Redes Sociais Alessandro Molon

A cúpula do PSB decidiu nesta quarta-feira que o deputado Alessandro Molon ficará sem recursos do fundo eleitoral para a sua candidatura ao Senado caso decida continuar na disputa. Caberá ao ex-governador Márcio França, tesoureiro do partido, comunicar a decisão.

O caminho foi definido porque a candidatura de Molon foi aprovada em convenção e sua retirada pela executiva nacional poderia levar a um contestação judicial.

O PT quer que o PSB abra mão da disputa pelo Senado para manter o apoio a Marcelo Freixo, candidato a governador.

