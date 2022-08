Reprodução/Twitter Lula Lula reforça apoio a Freixo no Rio

O diretório estadual do PT no Rio de Janeiro votará uma resolução indicando a retirada do apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB). Segundo o presidente estadual da legenda, João Maurício de Freitas, diante da insistência do PSB em manter a candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado, não há mais motivo para o partido seguir na aliança.



A decisão do diretório estadual do PT ocorre em meio ao bombardeio para que Molon saia da disputa ao Senado em prol de André Ceciliano. Na última semana, ele ganhou o apoio do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para seguir na corrida, compondo com Ceciliano duas postulações ao Congresso na chapa de Freixo ao governo do Rio.

"Não vemos sentido em fazer parte dessa aliança já que o PSB quer ter uma posição hegemonista. Diante da intransigência do presidente Siqueira que indicou apoio a candidatura a Molon, vamos seguir defendendo Ceciliano e vamos levar nossa decisão para a direção nacional do partido", disse João Maurício.

A briga expôs a divisão no partido. Freixo é um dos que lideram a pressão sobre Molon, em nome de um acordo que dá ao PT a vaga ao Senado. O ex-presidente Lula passou a se envolver diretamente na questão, procurando aliados no partido para trabalhar contra Molon. Em Pernambuco, estado-chave para o PSB e onde o apoio do PT e de Lula é crucial, o pré-candidato ao governo, Danilo Cabral, se juntou ao coro. Ele teme que uma insatisfação do PT com Molon ameace o apoio petista ao PSB em outros locais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.