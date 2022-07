Divulgação 34% dos que declararam intenção de voto em Ciro afirmaram estar totalmente decididos

Os brasileiros que declararam ter intenção de voto em Ciro Gomes (PDT) são os menos convictos. É o que mostrou a nova pesquisa do Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (29). Segundo o levantamento, 65% afirmam que ainda podem mudar de ideia sobre o voto no ex-governador do Ceará. Pouco mais de um terço (34%) desses eleitores diz estar totalmente decidido.

A pesquisa mostrou ainda que Lula (PT) e Bolsonaro (PL), os candidatos mais fortes pela disputa presidencial, apresentam números parecidos sob esse recorte. Quase 8 em cada 10 (79%) afirmam estar totalmente decididos em votar no ex-presidente. O mesmo percentual representa aqueles que disseram estar totalmente decididos em votar no capitão reformado do Exército. E, enquanto 20% podem mudar de ideia sobre o voto em Lula, 21% podem mudar de ideia sobre o voto em Bolsonaro.

Em um cenário geral, levando em conta não só os três presidenciáveis, como todos os demais, 71% dos eleitores afirmaram estar totalmente decididos sobre em quem irão votar. Outros 28% ainda podem mudar de ideia até o dia da eleição.

A pesquisa contratada e divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do país entre quarta (27) e quinta-feira (28). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01192/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .