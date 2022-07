Reprodução Lula continua vencendo Bolsonaro





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu aumentar sua popularidade entre o eleitor masculino, segundo nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (28). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) viu seu desempenho crescer entre as mulheres.

De acordo com informações do relatório do instituto, o petista saltou de 44% para 48%, enquanto Bolsonaro ficou com 32%. O público masculino representa 48% da população brasileira.

O crescimento de Lula nesse grupo chama a atenção, pois o atual mandatário sempre contou com o apoio dos eleitores homens por defender pautas como armamento.

O chefe do executivo federal viu seu número saltar com o eleitorado feminino, que significa 52% das pessoas que vivem no Brasil. Bolsonaro saiu de 21% para 27%, só que continua muito distante do ex-presidente, que conta com 46% da preferência das mulheres que votarão em outubro.

Desde 2018, o presidente precisou enfrentar enorme resistência dessa ala, que foi responsável por criar o movimento “Ele Não”. Nos últimos anos, a má impressão dele com as mulheres piorou. O desemprego e a inflação são alguns pontos apontados por especialistas para justificar essa insatisfação.

No entanto, a propaganda eleitoral feita pelo PL tem focado nas mulheres. Michelle Bolsonaro e Damares Alves também estão sendo utilizadas pelo governo para alavancar a popularidade de Bolsonaro.

O Datafolha ouviu 2.566 eleitores em 183 cidades . A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01192/2022. A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha e feito na última quarta (27) e nesta quinta, é de dois pontos percentuais.





