Reprodução: Twitter / @FranciaMarquezM Lula e Francia Márquez

A vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, iniciou na terça-feira (26) uma viagem pela América Latina, que teve como primeiro destino São Paulo, onde se reuniu com o ex-presidente Lula. Faltam 12 dias para Francia tomar posse na Colômbia ao lado de Gustavo Petro, em um evento de importância histórica para o país.

Segundo nota divulgada pela equipe de Lula, Francia e ele falaram sobre a situação latino-americana e mundial, as eleições nos dois países e as perspectivas dos governos dela e do Petro. "Ambos falaram em aprender com os erros e acertos da experiência política do PT no poder", acrescentou um porta-voz do ex-presidente. O comunicado destaca que a visita da futura vice-presidente da Colômbia ao Brasil se deve ao seu interesse em conhecer os programas sociais implementados pelo partido, entre eles o Bolsa Família.

Francia embarcará para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (27) e, de lá, continuará sua viagem para visitar Chile, Argentina e Bolívia. Todos os países são governados por regimes democráticos de esquerda. Nações de direita não constam no roteiro da viagem. A Venezuela, que tem um governo autoritário, também não está incluída.

Além de Lula, a vice-presidente eleita da Colômbia também se reuniu com representantes de vários grupos do movimento negro brasileiro e com vários ex-ministros dos governos petistas. Durante sua permanência no Brasil, ela não planeja nenhum contato com o presidente Jair Bolsonaro (PL) ou representantes do governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .